«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»

50 блюд из сборника поделили на шесть разделов: завтраки, салаты и закуски, первые и вторые блюда, десерты и напитки. «В столовой Предприятия 3826 вы сможете попробовать завтрак ученого, сосиски в тесте от Штокхаузена, суп от Левой Близняшки и солянку от Правой, дичь „Ну, погоди!“, ежики „ЕЖХ-7“, нейрополимерное желе, пирог „Нечаевский“. А компот? И компот тоже есть — „Аргентум“ или что-то погорячее вроде шота „Водородная бомба“», — рассказали в пресс-службе.



«Это художественное осмысление того, чем могла бы быть кухня там, где технологии шагнули далеко вперед, а традиции остались прежними», — пояснили создатели книги. По их словам, работа стала не только сборником рецептов, но и красочным артбуком с уникальным оформлением.



Atomic Heart — шутер от первого лица с элементами ролевой игры, разработанный российской студией Mundfish. Игра вышла в 2023 году.