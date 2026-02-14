Дизайнер Юко Ямагучи, которая отвечала за развитие персонажа Hello Kitty с 1980 года, объявила об уходе с поста. Об этом сообщили в The Japan Times.
Согласно сообщению компании Sanrio, владеющей правами на Hello Kitty, художница «передала эстафету следующему поколению». Новый дизайнер, известный под псевдонимом Айя, должен начать работу к концу 2026 года.
«Ямагучи прислушалась к голосам фанатов, активно сотрудничала с художниками и дизайнерами из Японии и из-за рубежа и превратила Hello Kitty в персонажа, которого любят все», — добавили в Sanrio, поблагодарив ее за работу.
Hello Kitty впервые появилась на иллюстрации к виниловому кошельку для монет. Затем персонаж оказался на десятках тысяч товаров — от сумок до рисоварок. Кроме того, с Hello Kitty выпускали коллаборации Adidas, Balenciaga и другие известные бренды.
О самой Hello Kitty известно не так много. В Sanrio рассказывают, что у нее есть сестра-близнец Мимми, бойфренд по имени Дорогой Дэниел и кот. Она обожает яблочный пирог своей матери и мечтает стать пианисткой или поэтессой.
Недавно стало известно, что полнометражный мультфильм о Hello Kitty выйдет 21 июля 2028 года. Режиссером фильма выступит Лео Мацуда.
Дизайнер Hello Kitty уйдет после 40 лет работы над персонажем
