Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет

Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с пёселями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика

Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет

Фото: Joyce Hankins

Площадь льда, покрывшего Финский залив в феврале 2026 года, стала самой большой за десять лет. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По данным издания, толщина льда составляет от 10 до 40 сантиметров. Он растянулся вдоль побережья и достиг Архипелагового моря между Ботническим и Финским заливами. «Весь Финский залив не закрыт, потому что лед движется в сторону моря. Недавно он сначала дрейфовал на восток, а теперь движение повернуло в сторону финского побережья», — сказал эксперт из Финского метеорологического института Алекси Аролы.

Последний раз такая большая площадь ледового покрова наблюдалась зимой 2011 года. Тогда льдом закрылась вся северная часть Балтийского моря. Максимальной площадь зафиксировали 25 февраля — 309 тысяч квадратных километров.

Обычно наибольшее скопление льда формируется в восточной части Финского залива. В тёплые зимы прибрежная зона может оставаться без устойчивого покрова.

Недавно швейцарский дайвер Вальдемар Брудерер погрузился под лед на глубину 56 метров и попал  в Книгу рекордов Гиннесса. Погружение он совершил без ласт и гидрокостюма. Дайвер надеется, что его рекорд поможет привлечь внимание к проблеме изменения климата и таяния ледников.

