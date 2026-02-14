Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет

Площадь льда, покрывшего Финский залив в феврале 2026 года, стала самой большой за десять лет. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
По данным издания, толщина льда составляет от 10 до 40 сантиметров. Он растянулся вдоль побережья и достиг Архипелагового моря между Ботническим и Финским заливами. «Весь Финский залив не закрыт, потому что лед движется в сторону моря. Недавно он сначала дрейфовал на восток, а теперь движение повернуло в сторону финского побережья», — сказал эксперт из Финского метеорологического института Алекси Аролы.
Последний раз такая большая площадь ледового покрова наблюдалась зимой 2011 года. Тогда льдом закрылась вся северная часть Балтийского моря. Максимальной площадь зафиксировали 25 февраля — 309 тысяч квадратных километров.
Обычно наибольшее скопление льда формируется в восточной части Финского залива. В тёплые зимы прибрежная зона может оставаться без устойчивого покрова.
