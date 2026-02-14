Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты

Одна из исправительных колоний Мордовии приобрела аппарат для приготовления попкорна и сладкой ваты «для организации производства и трудоустройства осужденных», сообщил ТАСС.



Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в ИК-6 «Торбеевский централ» закупили аппарат для попкорна и киноэкран с 3D-проектором. По данным РИА Новости, за последние три года аппарат для попкорна закупали четыре исправительные учреждения республики: №1, №2, №5, №6 и №7. Согласно данным о начальных ценах аукционов, общая сумма закупок могла составить около 190,6 тысячи рублей.



Во ФСИН частично опровергли информацию. «Распространяемая в СМИ информация о закупке дорогостоящего оборудования для нужд исправительных учреждений УФСИН России по Республике Мордовия не соответствует действительности. <…> Аппараты для приготовления сладкой ваты и попкорна приобретались исправительной колонией № 2 в целях организации производства, трудоустройства осужденных и реализации полученной продукции в магазинах при исправительных учреждениях, а также на выставочно-ярмарочных мероприятиях», — сообщили в республиканском управлении ФСИН.



Как утверждает ведомство, государственные контракты оплатили за счет приносящей доход деятельности колонии и в соответствии с действующим законодательством, а общая сумма закупок не превысила 191 тыс. рублей. В комментарии также говорится, что закупку мультимедийной техники проводили для воспитательной работы с осужденными.