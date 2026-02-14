Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»

Ранее режиссер говорил, что планировал три сезона сериала. «Мы изначально думали сделать три сезона, потому что 1989, 1991, 1993 годы разительно отличаются, это разные миры. <…> Мы пока взяли паузу. Пожить, успокоиться, прийти в себя, может быть, сделать другой проект и вернуться к размышлениям», — пояснял он.



«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Премьера его первой серии состоялась 9 ноября 2023 года, заключительный эпизод первого сезона вышел 21 декабря.



* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.