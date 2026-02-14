Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%

Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с пёселями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года

Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%

Афиша Daily
Фото: Wasim Z Alkhatib/Unsplash

Занятия, стимулирующие интеллект ― например, чтение, письмо или изучение языков ― могут снизить риск деменции почти на 40%. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго. 

Исследователи наблюдали за 1939 людьми со средним возрастом 80 лет, у которых на момент начала работы не было деменции. В среднем их отслеживали восемь лет. Участники заполняли анкеты о когнитивной активности и доступе к образовательным ресурсам на трех этапах жизни.

Респондентов спрашивали, например, читали ли им в детстве книги, изучали ли иностранные языки, были ли подписаны на журналы в зрелом возрасте и продолжают ли читать и писать сейчас. 

За время исследования у 551 участника развилась болезнь Альцгеймера. Среди людей с высокой интеллектуальной стимуляцией на протяжении жизни заболели Альцгеймером 21%, а среди тех, у кого когнитивная нагрузка была низкой, ― 34%. При этом в первой группе болезнь развивалась в среднем в 94 года, а во второй ― в 88. 

«Наши результаты обнадеживают и позволяют предположить, что регулярное участие в самых разных занятиях, стимулирующих умственную деятельность, на протяжении жизни может иметь значение для когнитивных функций. Государственные инвестиции, расширяющие доступ к развивающей среде — например, к библиотекам и программам раннего образования, призванным разжечь любовь к обучению на всю жизнь, — могут снизить распространенность деменции», — отметила соавтор исследования Андреа Заммит.

