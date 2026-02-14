Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%

За время исследования у 551 участника развилась болезнь Альцгеймера. Среди людей с высокой интеллектуальной стимуляцией на протяжении жизни заболели Альцгеймером 21%, а среди тех, у кого когнитивная нагрузка была низкой, ― 34%. При этом в первой группе болезнь развивалась в среднем в 94 года, а во второй ― в 88.