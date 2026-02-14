Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней

Ирландец Дэвид Кеохан почти в одиночку вернул к жизни старинный спорт ― подъем руками тяжелых валунов. Об этом пишет The Guardian.
Кеохан (в соцсетях он известен как Indiana Stones) ищет подходящие валуны по всей Ирландии — на пляжах, в полях и даже на кладбищах. К настоящему моменту он нашел 53 штуки и надеется обнаружить еще десятки. У каждого камня, считает он, есть свой сюжет и «память места».
Веками с помощью традиции подъема камней ирландцы проверяли силу и скрепляли общины. По Кеохана словам, одни валуны поднимали на поминальных церемониях, другие — на праздниках урожая или во время обрядов, связанных с воцарением нового вождя.
Немного приподнять ритуальный камень (а некоторые некоторые весили до 170 килограммов) называли «запустить под него ветер». «Это был великий день в жизни юноши. Поднял до колен — ты чемпион. Поднял до груди — ты легенда, о которой будут говорить поколениями», — отметил Кеохан.
Интерес к традиции растет: в Ирландии уже проводят соревнования, в том числе их организует группа Irish Stone Monsters, а в одном из залов Дублина появилась студия по подъему камней при поддержке компании Lyft.
Историк культуры Конор Хеффернан из Ulster University говорит, что практики подъема камней существовали в разных частях мира ― в Европе, Азии и Африке. В Ирландии, по его словам, эта традиция часто служила выражением сопротивления католического большинства страны протестантской элите.
«Есть известная история о том, как католики в общине находят самого сильного мужчину, чтобы он поднял камень, который не может поднять ни один протестант», ― поделился историк.
Кеохан и Хеффернан добиваются включения подъема камней в ирландский перечень нематериального культурного наследия — это первый шаг на пути к признанию ЮНЕСКО.