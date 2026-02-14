В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города

Следственный комитет возбудил уголовное дело о самоуправстве из-за сноса здания бывшего завода эмалированной посуды на Кирилловской улице. Об этом «Ротонде» и «Фонтанке» рассказали в ведомстве.
О начавшемся сносе рассказал накануне активист Ярослав Костров. На его сообщения отреагировали градозащитники и жители Центрального района.
По версии следствия, демонтаж начали неустановленные сотрудники компании-застройщика. Тем самым они «причинили существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства».
После возбуждения дела работы по сносу приостановили.
Демонтажом занимается застройщик «Гардиен», который ходит в группу компаний «Балтийская коммерция». Он планирует построить на месте бывшего завода 10-этажный ЖК бизнес-класса.
Снос начали планировать еще в 2024 году. Против этого выступили градозащитники. Они направили в комитет по охране памятников две заявки на включение здания в список объектов культурного наследия. В первой заявке было отказано, а вторая пока находится на рассмотрении. Пока решения по ней нет, снос здания незаконен.