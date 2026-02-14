Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей

Кроме того, покупатели маркетплейсов заинтересовались рядом тематических товаров для Масленицы. На Ozon в 15 раз год к году вырос спрос на декоративную посуду для блинов и закусокс. Продажи кокошников на маркетплейсе выросли в пять раз, а картузов — почти в четыре раза.



По данным РВБ, электрические блинницы в этом году потеряли популярность. Их продажи в предпраздничную неделю упали на 23%. Однако оборот традиционных сковородок и кухонных лопаток вырос на 25%.



На Wildberries перед масленичной неделей по сравнению с аналогичной неделей 2025 года продажи муки выросли на 44% в натуральном выражении, растительного масла — на 54%. Сахара россияне купили на четверть больше. Продажи готовых смесей для приготовления блинов увеличились на 52%. Варенье перед Масленицей приобрели на 17% больше, но продажи сгущенки остались неизменными.