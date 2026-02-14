Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»

Дешевле всего готовить блины в Эфиопии, а дороже всего ― в Южной Корее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании Strategy Partners.
Аналитики подсчитали, во сколько обойдется традиционный набор продуктов для приготовления стопки блинов в 12 странах.
Лидером по доступности ингредиентов стала Эфиопия, где один блин обойдется в 4,8 рубля. Далее следуют Египет (5 рублей), Узбекистан (5,4 рубля), Индия (5,8 рублей) и Таджикистан (5,9 рубля).
Самые дорогие блины в Южной Корее ― 18,3 рубля. На втором месте Армения (12,2 рубля), на третьем ― Китай (9,8 рубля). За ними идут Молдавия (9,3 рубля) и Азербайджан (8,8 рублей). Россия на шестом месте (8,7 рубля), Беларусь ― на седьмом (6,1 рубля).
Аналитики объяснили разницу цен несколькими ключевыми факторами. «Во-первых, это различия в уровне доходов и ценах в экономике в целом. В странах с более высокой покупательной способностью и уровнем зарплат, например в Южной Корее, выше издержки на труд, логистику и энергию, что автоматически отражается на розничных ценах на продукты», — отметили в Strategy Partners.
Еще один фактор ― госрегулирование. В некоторых странах, к примеру, Беларуси, России и Узбекистане, применяется ценовой контроль на социально значимые продукты.
В Москве приготовление блинов подорожало на 4,1% за год, отмечала экономист Ольга Лебединская. В столице классический набор продуктов для этого блюда обойдется в 211,6 рубля.