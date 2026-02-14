Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с пёселями

Фото: @a2dahl26

«Щенячий кубок» («Puppy Bowl») ― шоу, где по мини-полю бегают щенки из приютов, ― посмотрели в этом году более 15 млн человек. Это рекордный показатель для программы, сообщает Deadline. 

«Щенячий кубок» традиционно показывают в день Супербоула. В этот раз шоу собрало на на Animal Planet, Discovery, TBS, truTV, HBO Maxи Discovery+ 15,3 млн зрителей суммарно. 

В день эфира программа стала самым популярным не спортивным кабельным событием в ключевых взрослых аудиториях и показала рост охвата на 20% год к году. 

«В этом году “Щенячий кубок” показал лучший результат почти за десятилетие, а его успех и на телевидении, и в стриминге подчеркивает нашу уникальную способность объединять аудиторию вокруг контента, который и радует, и приносит пользу», — отметил руководитель контент-направления Discovery Channel Джозеф Бойл.

В трехчасовом «спортивном зрелище» поучаствовали рекордные 150 собак из 72 приютов из США, Пуэрто-Рико и Британских Виргинских островов. По словам организаторов, программа включала «трогательные истории усыновления и эффектные противостояния».

Среди участников были 15 собак с особыми потребностями. Впервые пожилых животных выделили в отдельный матч ― друг с другом сошлись команды Team Oldies и Team Goldies.

«Щенячий кубок» транслируют ежегодно с 2005 года. Это имитация матча по американскому футболу на небольшом поле, по которому бегают собаки из приютов. Игру комментируют профессиональные ведущие. Программа задумана, чтобы повысить осведомленность об усыновлении питомцев из приютов и помочь в спасении брошенных животных.  

