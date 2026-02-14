В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами

Винный бар Same Same в Нью-Йорке переоборудовали на несколько дней для посетителей с ИИ-компаньонами. Об этом сообщает New York Post.
На столиках сделали подставки для телефона или планшета, чтобы людям было удобно общаться со своими виртуальными партнерами. Проект реализовало приложение Eva AI, которое предоставляет таких ИИ-агентов.
Как отмечает издание, в день открытия большинство пришедших были журналистами, инфлюэнсерами или техногиками. Настоящих посетителей было немного.
Представительница EvaAI Джулия Момблат отметила: «Мы хотели дать людям возможность сводить ИИ-компаньона на настоящее свидание в реальной жизни, чтобы снизить стигму вокруг отношений с ИИ, сделать их более понятными для окружающих. Идея была в том, чтобы ИИ выглядел менее пугающим и чтобы люди с виртуальными компаньонами могли поделиться этим опытом».
Момблат выразила надежду, что приложение сможет устраивать такие ИИ-кафе и в других городах. При этом она подчеркнула, что отношения с ИИ не замена реальным людям.
«Мы не воспринимаем это как замену настоящим отношениям и никогда не воспринимали. Мы всегда говорили, что мы здесь, чтобы поддержать людей, пока у них нет отношений или когда им нужна „репетиция“», ― пояснила она.