В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами

Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с пёселями
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
На Солнце появился огромный смайлик
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай

В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами

Винный бар Same Same в Нью-Йорке переоборудовали на несколько дней для посетителей с ИИ-компаньонами. Об этом сообщает New York Post. 

На столиках сделали подставки для телефона или планшета, чтобы людям было удобно общаться со своими виртуальными партнерами. Проект реализовало приложение Eva AI, которое предоставляет таких ИИ-агентов. 

Как отмечает издание, в день открытия большинство пришедших были журналистами, инфлюэнсерами или техногиками. Настоящих посетителей было немного. 

Представительница EvaAI Джулия Момблат отметила: «Мы хотели дать людям возможность сводить ИИ-компаньона на настоящее свидание в реальной жизни, чтобы снизить стигму вокруг отношений с ИИ, сделать их более понятными для окружающих. Идея была в том, чтобы ИИ выглядел менее пугающим и чтобы люди с виртуальными компаньонами могли поделиться этим опытом».

Момблат выразила надежду, что приложение сможет устраивать такие ИИ-кафе и в других городах. При этом она подчеркнула, что отношения с ИИ не замена реальным людям.

«Мы не воспринимаем это как замену настоящим отношениям и никогда не воспринимали. Мы всегда говорили, что мы здесь, чтобы поддержать людей, пока у них нет отношений или когда им нужна „репетиция“», ― пояснила она. 

