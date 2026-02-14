Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»

Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
На Солнце появился огромный смайлик
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве

Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»

Афиша Daily
Фото: AMC+/YouTube

На ютуб-канале AMC+ появился первый тизер третьего сезона «Вампира Лестата» ― сериала, который раньше назывался «Интервью с вампиром». 

В отличие от первых двух сезонов, рассказанных в основном с точки зрения Луи де Пуэнт дю Лака в исполнении Джейкоба Андерсона, на этот раз в центре внимания — кровопийца Лестат, которого сыграл Сэм Рид. В новых эпизодах Лестат создает рок-группу и отправляется в тур. 

В первом тизере показывают, как главный герой отжигает с голым торсом на сцене. Это перемежается с кадрами диких вечеринок, подогреваемых наркотиками. 

Видео: AMC+/YouTube

Новый сезон шоу выйдет этим летом на AMC и AMC+.

Показ первого сезона «Интервью с вампиром» проходил со 2 октября по 13 ноября 2022 года, второго — с 12 мая по 30 июня 2024-го. Шоу основано на одноименном романе Энн Райс. 

