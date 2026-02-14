Жители Тихвина спасли волка

Руководитель службы Александр Цинкевич рассказал «78.ru», что пенсионерка не сразу поняла, что перед ней хищник. «Волк рычал и не подпускал к мискам. Ольга думала, ну, собачка и собачка. Потом пришла соседка к ней и сразу поняла, что это волк. Тогда женщина обратилась в полицию. На место вызвали охотников, которые предложили застрелить хищника, Ольга категорически отказалась. Женщина связалась с Центром диких животных «Велес»», ― отметил он.