Жители Тихвина спасли волка

Жители Тихвина Ленинградской области спасли больного волка от охотников. Об этом рассказали в центре помощи животным «Велес».
Волк начал появляться на окраине города в конце января. Животное выглядело нездоровым и будто бы просило людей о помощи. Весть об этом дошла до местных охотников, которых интересовала награда за голову волка.
Местные начали прятать волка в сарае, когда он появлялся, и обратились за помощью в центр «Велес». Как только животное в очередной раз вернулось к бабушке из Тихвина, зоозащитники отправили к нему службу спасения животных СК «Легион».
Руководитель службы Александр Цинкевич рассказал «78.ru», что пенсионерка не сразу поняла, что перед ней хищник. «Волк рычал и не подпускал к мискам. Ольга думала, ну, собачка и собачка. Потом пришла соседка к ней и сразу поняла, что это волк. Тогда женщина обратилась в полицию. На место вызвали охотников, которые предложили застрелить хищника, Ольга категорически отказалась. Женщина связалась с Центром диких животных «Велес»», ― отметил он.
Когда команда СК «Легион» прибыла не место, волк был изможденный. «Он лежал в сене, обессилен и просто поднял голову, чтобы посмотреть, кто пришёл за ним. Как будто уже смирился», ― вспоминает Цинкевич.
Животное зафиксировали удавкой, перевязали ему пасть, погрузили в автомобиль и доставили в реабилитационный центр. Там у него выявили паразитарное заболевание саркоптоз. «Сейчас нужно отъедаться, лечиться, когда он обрастет шерсткой, его выпустят на волю. Я думаю, что это уже будет летом, — сказал волонтер.