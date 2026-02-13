Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu

Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Во Франции обнаружили, что в Лувре и Версале продавали поддельные билеты
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
На Солнце появился огромный смайлик
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной

Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu

Фото: Apple TV/YouTube

Звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс снимется в сериале «Conviction» — новом проекте стримингового сервиса Hulu. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Она сыграет адвоката Неве Харпер, которой выпадает шанс взяться за дело, способное определить ее карьеру — о громком убийстве, в котором мужа обвиняют в гибели жены. Стоит героине начать работу, как таинственный незнакомец начинает шантажировать ее.

Неве придется идти на компромиссы с законом, моралью и собственной совестью, чтобы добиться оправдательного приговора. В противном случае ее темные секреты станут достоянием общественности.

Сериал будет основан на одноименном романе Джека Джордана 2023 года. Его разаботает шоураннер Дэвид Шор («Доктор Хаус», «Хороший доктор») вместе с исполнительным продюсером Уорреном Литтлфилдом («Рассказ служанки»).

Производством займется компания 20th Television. Над проектом также будут работать в качестве исполнительных продюсеров Джордан, Мосс и Линдси Макманус из Love & Squalor Pictures, Энн Джонсон и Лиза Харрисон из The Littlefield Co., Берт Салке из Co-Lab 21 и Эрин Ганн из Shore Z.

