Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu

Звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс снимется в сериале «Conviction» — новом проекте стримингового сервиса Hulu. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Она сыграет адвоката Неве Харпер, которой выпадает шанс взяться за дело, способное определить ее карьеру — о громком убийстве, в котором мужа обвиняют в гибели жены. Стоит героине начать работу, как таинственный незнакомец начинает шантажировать ее.
Неве придется идти на компромиссы с законом, моралью и собственной совестью, чтобы добиться оправдательного приговора. В противном случае ее темные секреты станут достоянием общественности.
Сериал будет основан на одноименном романе Джека Джордана 2023 года. Его разаботает шоураннер Дэвид Шор («Доктор Хаус», «Хороший доктор») вместе с исполнительным продюсером Уорреном Литтлфилдом («Рассказ служанки»).
Производством займется компания 20th Television. Над проектом также будут работать в качестве исполнительных продюсеров Джордан, Мосс и Линдси Макманус из Love & Squalor Pictures, Энн Джонсон и Лиза Харрисон из The Littlefield Co., Берт Салке из Co-Lab 21 и Эрин Ганн из Shore Z.