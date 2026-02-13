Во Франции обнаружили, что в Лувре и Версале продавали поддельные билеты

Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
На Солнце появился огромный смайлик
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году

Во Франции обнаружили, что в Лувре и Версале продавали поддельные билеты

Фото: Mika Baumeister/Getty Images

Французская полиция произвела несколько арестов в связи с выявленной крупной аферой в музеях — Лувре и Версальском дворце. Об этом написала газета Le Parisien.

Задержаны были девять человек, в том числе — двое сотрудников Лувра и экскурсоводы. Прокуратура считает, что они занимались продажей поддельных билетов и чрезмерным бронированием туров.

Правоохранительные органы изъяли у арестованных 957 тыс. евро наличными. На их банковских счетах обнаружили еще 486 тыс. Также, по информации СМИ, полиция изъяла три автомобиля и несколько банковских сейфов.

Мошенничество с билетами выявили во время проверки отчетности в Лувре. Расследование началось с жалобы работников Лувра, которые сообщили о «частом присутствии в музее пары китайских гидов, которые приводили группы китайских туристов в обход билетной кассы».

По словам сотрудников, гиды использовали одни и те же билеты для разных людей. Впоследствие в музее заподозрили и других экскурсоводов в подобных махинациях. Прослушивание телефонных разговоров подтвердили подозрения.

Предположительно, незаконные действия могли нанести ущерб Лувру в более 10 млн евро. Преступная сеть, как считают прокуроры, действовала примерно в течение десяти лет.

