Дебютный роман Курта Воннегута «Механическое пианино» получит экранизацию

Американская кинематографистка Рид Морано, известная по фильму «Луговая страна» и сериалу «Рассказ служанки», поставит экранизацию дебютного романа Курта Воннегута «Механическое пианино». Об этом сообщил Deadline.
Сценарий фильма напишет Мэттью Уокер. Производством займутся компании Fabulascope, Picture Films и Verdi Productions. Это будет первая киноадаптация антиутопии Воннегута, вышедшей в 1952 году.
Книгу изначально опубликовали под названием «Utopia 14». Она рассказала про жизнь в альтернативном 1950-м году. Механизация сделала человеческий труд ненужным, из‑за чего разрыв между скучающим населением и небольшой группой менеджеров, обслуживающих машины, становится все больше.
В центре истории оказался доктор Пол Протеус, перспективный сотрудник корпорации Federal Apparatus. Его жизнь начинает рушиться, и он встает перед выбором: подняться на вершину карьеры или восстать против системы, которая лишает людей смысла.
«Нет истории важнее для рассказа прямо сейчас, чем эта. Повсеместно, во всех отраслях люди осознают, насколько глубоко ИИ меняет ценность человеческого вклада. Кого заменят следующим? Это может пугать — и именно поэтому нам нужна такая веселая и обезоруживающая история, как эта», — прокомментировала Морано.
Продюсерами экранизации станут Марго Хэнд, Морано и Уокер. Исполнительными продюсерами будут Чад А. Верди («Ирландец»), Кристофер Доннелли, Чад Верди‑младший, Пол Люба и Сера Верди.
«У Курта Воннегута очень особенный авторский голос — насыщенный сатирой, мрачным юмором и обнажением абсурдности жизни и человеческой природы с острой, тревожной ясностью. Несмотря на то что книга написана в 1950‑х, „Механическое пианино“ сегодня актуально как никогда — возможно, даже больше, чем тогда», — отметил Чад А. Верди.