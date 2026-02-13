Дебютный роман Курта Воннегута «Механическое пианино» получит экранизацию

«Нет истории важнее для рассказа прямо сейчас, чем эта. Повсеместно, во всех отраслях люди осознают, насколько глубоко ИИ меняет ценность человеческого вклада. Кого заменят следующим? Это может пугать — и именно поэтому нам нужна такая веселая и обезоруживающая история, как эта», — прокомментировала Морано.