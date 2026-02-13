Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости

Глава Instagram* Адам Моссери заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости, пишет «Би-Би-Си».



Слова Моссери об этом прозвучали на процессе в Высшем суде Лос-Анджелеса по делу анонимной истицы, которая утверждает, что сервисы Meta**, а также YouTube, TikTok и Snapchat вводили пользователей в заблуждение относительно безопасности своих приложений. По словам истицы, в приложениях сознательно были использованы определенные дизайнерские решения и функции, которые привели к негативным последствиям для молодых пользователей.



В частности, она указывает в иске, что соцсети привели ее к аддиктивному поведению и проблемам с психическим здоровьем. TikTok и Snapchat, которые изначально проходили по делу, позже вышли из процесса после урегулирования спора с истицей.



«Важно проводить различие между клинической зависимостью и проблемным употреблением. Я уверен, что уже рассказывал, как у меня была зависимость от сериала на Netflix, когда я однажды смотрел его допоздна, но я не думаю, что это то же самое, что клиническая зависимость», — сказал глава Instagram*.



«Вопрос к присяжным в Лос-Анджелесе заключается в том, был ли Instagram* существенным фактором в проблемах психического здоровья истицы. Факты покажут, что она столкнулась со многими значительными и сложными проблемами задолго до того, как начала пользоваться социальными сетями», — добавил Моссери.

