Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала

Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, сообщило РИА Новости.



Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно нему, здание — объект культурного наследия регионального значения.



«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом „Российские железные дороги“ (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО „Российские железные дороги“ здания Рижского вокзала», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.



Его выставят на открытый аукцион. Цену опредлят на основании отчета независимого эксперта.



Рижский вокзал расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Сущевский Вал. Это один из десяти железнодорожных вокзалов Москвы. Здание построили в 1897—1901 годах по проекту петербургского архитектора С. А. Бржозовского.



