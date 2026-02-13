Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала

Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
На Солнце появился огромный смайлик
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля

Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала

Афиша Daily
Фото: /Агентство «Москва»

Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, сообщило РИА Новости.

Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно нему, здание — объект культурного наследия регионального значения.

«Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом „Российские железные дороги“ (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО „Российские железные дороги“ здания Рижского вокзала», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Его выставят на открытый аукцион. Цену опредлят на основании отчета независимого эксперта.

Рижский вокзал  расположен на пересечении проспекта Мира и улицы Сущевский Вал. Это один из десяти железнодорожных вокзалов Москвы. Здание  построили в 1897—1901 годах по проекту петербургского архитектора С. А. Бржозовского.

Недавно аэропорт Домодедово купила компания, входящая в АО «Международный аэропорт Шереметьево». Покупка обошлась ей в 66,132 млрд рублей — это вдвое меньше, чем начальная цена, которую объявили перед аукционом.

