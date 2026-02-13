В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы для спортсменов. Об этом сообщила итальянская газета La Stampa.
По информации СМИ, атлеты израсходовали все заготовленные для них 10 тыс. презервативов всего за три дня. Журналисты отмечают, что на Олимпиаде в Париже спортсменам предоставили в 30 раз больше изделий.
Источник издания рассказал, что организаторы пообещали привезти дополнительную партию средств защиты. Но когда это произойдет, собеседник не знает.
La Stampa отметила, что участники Игр с трудом находят места, чтобы уединиться. В Милане спортсменам запретили посещать спальни членов других сборных. В комнате отдыха же не разрешают приглушенное освещение и расслабляющую музыку, но атлеты используют для свиданий уголок для медитации.
Практика раздачи презервативов во время Олимпиады зародилась в 1988 году в Сеуле. Тогда организаторы хотели повысить осведомленность спортсменов о ВИЧ и СПИДе. С тех пор традицию поддерживают на каждых Играх.