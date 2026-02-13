Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке

Блогер Арсен Маркарян, находящийся в СИЗО по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.



«В суд поступило ходатайство Маркаряна о рассмотрении его дела в особом порядке — без исследования доказательств», — сказали в суде. Особый порядок могут назначить после полного признания вины и раскаяния. Подсудимому при этом не могут назначить наказание, превышающее две трети от максимального по его статье.



23 августа следователи задержали блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна в Московском регионе. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года он разместил на популярном видеохостинге видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества.



Следствия утверждает, что блогер в том числе допустил оскорбительное высказывание в адрес героя Советского Союза Александра Матросова, который в 1943 году закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота. Маркаряну вменяется два эпизода преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).