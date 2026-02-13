Норвежский лыжник Клебо повторил рекорд по числу золотых медалей на зимних Олимпиадах

На Солнце появился огромный смайлик
Афиша Daily
Фото: Lars Baron/Getty Images

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал одним из самых титулованных спортсменов в истории зимних Олимпиад. Он стал восьмикратным олимпийским чемпионом и повторил рекорд по числу золотых наград.

Клебо выиграл в Италии гонку на 10 километров с раздельным стартом. В результате этого он сравнялся по числу побед с биатлонистом Уле-Эйнару Бьорндаленом, лыжниками Бьорном Дели и Марит Бьорген (все они тоже из Норвегии).

Клебо прошел дистанцию за 20 минут 36,2 секунды. Он обошел француза Матиса Деложа и своего соотечественника Эйнара Хедегарта. Соперники отстали от чемпиона на 4,9 и 14 секунд соответственно.

На Олимпийских играх в Италии Клебо выиграл уже в третий раз. Он стал первым также в спринте классическим стилем, обогнав американца Бена Огдена и норвежца Оскара Опстада Вике, и победил в скиатлоне. В скиатлоне рекордсмен вновь оставил позади себя Деложа, а еще своего товарища по команде Мартина Лёвстрёма Нюэнгета.

Йоханнес Клебо — один из самых выдающихся лыжников в истории. Помимо олимпийских наград на его счету 15 побед на чемпионатах мира. Это абсолютный рекорд среди лыжников-мужчин.

