Норвежский лыжник Клебо повторил рекорд по числу золотых медалей на зимних Олимпиадах

На Олимпийских играх в Италии Клебо выиграл уже в третий раз. Он стал первым также в спринте классическим стилем, обогнав американца Бена Огдена и норвежца Оскара Опстада Вике, и победил в скиатлоне. В скиатлоне рекордсмен вновь оставил позади себя Деложа, а еще своего товарища по команде Мартина Лёвстрёма Нюэнгета.