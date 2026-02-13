В  Лувре произошла крупная протечка воды

На Солнце появился огромный смайлик
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом

В  Лувре произошла крупная протечка воды

Афиша Daily
Фото: Mika Baumeister/Unsplash

В ночь с 12 на 13 февраля в Лувре во Франции произошла крупная протечка воды. Об этом сообщило BFMTV со ссылкой на источники.

По данным издания, она появилась в зале 707, где хранились произведения искусства XV и XVI веков. В нем, в частности, находятся работы Бернардино Луини и Фра Анджелико. На сайте музея сообщили, что залы 706–708 музея «в настоящее время закрыты». 

Позже BFMTV сообщил, что из-за инцидента была испорчена потолочная картина «Триумф французской живописи: Апофеоз Пуссена, Лесюэра и Ле Брюна»  художника Шарле Мейнье. На холсте появились «два микроразрыва» и «небольшое отслоение красочного слоя», утверждает издание.

Недавно в Лувре произошло ограбление. Преступники проникли в галерею Аполлона и вынесли девять исторических украшений из королевских и императорских коллекций.

