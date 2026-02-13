На Солнце появился огромный смайлик
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»

Афиша Daily
Саша Бортич с героиней сериала Таней Богачевой. Фото: пресс-служба проекта

Команду сериала «В Хогвартс я не попал» пополнили Никита Ефремов, Саша Бортич и Светлана Иванова. Они присоединились к документальному проекту о невербальном аутизме — и стали голосами его героев. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта. 

«В Хогвартс я не попал» ― первый в России документальный сериал, который поднимает тему невербального аутизма — состояния, при котором человек не использует устную речь или делает это крайне ограниченно. 

Премьера состоится 2 апреля 2026 года — во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма — в веб-кинотеатре CHILL и на других онлайн-платформах. Всего будет шесть эпизодов по 30 минут.

К актерскому составу озвучания ранее присоединились Никита Кологривый, Юрий Колокольников, Рузиль Минекаев и Алексей Онежен. 

Создатели описывают проект как «историю о выходе на связь»: сериал расскажет о методах альтернативной коммуникации, которые помогают людям с тяжелыми нарушениями речи общаться через письмо, тексты, образы и творчество. Внутренний мир героев дополнительно раскроют при помощи анимации — через нее визуализируют созданные ими тексты и образы.

Режиссер проекта — Евгения Леушкина, выпускница школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Генеральные продюсеры — Антон Калинкин и Жан Просянов.

Проектом занимается кинокомпания «Карелия Фильм» при поддержке Института развития интернета. Поддержку сериалу также оказывает Центр проблем аутизма.

