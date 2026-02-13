Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль

На Солнце появился огромный смайлик
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название «ЦСКА»
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней

Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль

Афиша Daily
Фото: More.tv

Российский актер Данила Козловский срежиссовал англоязычный фильм «Из Лондона с любовью» с собой в главной роли. Об этом сообщил Deadline.

Козловский написал сценарий романтической комедии вместе с Марком Астоном. Съемки фильма уже завершились. В них приняли участие Гэрриет Слейтер («Чужестранка») и Сабрина Бартлетт («Бриджертоны»).

Будущая лента расскажет историю «нелюдимого, немногословного автора песен, стремящегося к возвращению на сцену». По сюжету, он влюбляется в смелую и прямолинейную сотрудницу экстренных служб. По мере того как их связь крепнет, его песни начинают выражать то, что он сам не может сказать.

«Это история о сломленных людях, отчаянно нуждающихся в любви. О страхе никогда ее не найти, страхе снова доверять и любить… В своих сомнениях, хрупкости, страхах, искренности и нежности они в некотором смысле похожи на персонажей Чехова. В этом фильме много любви, музыки, юмора и прекрасных актеров, которые сделали эту историю реальной», — поделился Козловский.

В актерский состав проекта вошли Фрэнсис Барбер, Ник Моран, Ричард Клиффорд, Асса Кануте, Ниша Наяр и Лукас Джонс. Продюсерами выступили Кирсти Белл и бен Чарльз Эдвардс из Goldfinch, исполнительным продюсерами стали Козловский, Слейтер и Фил Маккензи.

«По своей сути, » Из Лондона с любовью« — это добрая романтическая комедия: очаровательная, смешная и невероятно трогательная. Это тот тип фильмов, ради которых зрители идут в кино: они позволяют отвлечься от повседневности, вселяют надежду и движимы по-настоящему прекрасной историей любви», — сказала Белл.

