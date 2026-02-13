На Солнце появился огромный смайлик
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика

Афиша Daily
Фото: @teodorzajder

Девятилетний Теодор Зайдер из Польши установил мировой рекорд, собрав кубик Рубика за 2,766 секунды. Об этом сообщает Euronews.

Мальчик показал рекордное время во время соревнований Gdansk Speedcubing League в Гданьске. Он стал первым человеком, которому удалось решить головоломку в формате 3x3x3 менее чем за три секунды. Результат признала Всемирная ассоциация кубиков Рубика. 

Предыдущий рекорд ― 3,05 секунды ― установил китаец Сюаньи Генг на соревнованиях Shenyang Spring в 2025 году.

Кубик Рубика придумал венгерский изобретатель Эрнё Рубик в 1974 году. Он же стал первым, кто решил эту головоломку. На сборку кубика Рубика ему потребовался месяц. Создатель головоломки до сих пор живет в Венгрии, но не слишком активно участвует в жизни поклонников своего изобретения.

