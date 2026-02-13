Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название «ЦСКА»

Одной из гор в Кабардино-Балкарии присвоили название спортивного клуба ЦСКА. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на распоряжение правительства России опубликовано на портале правовой информации.



Согласно тексту документа, речь идет о ранее безымянной горе Главного Кавказского хребта с координатами 43°18,7 северной широты, 42°31,0 восточной долготы и высотой 3721 метров.



Решение было принято согласно с законом «О наименованиях географических объектов» на основании инициативы республиканского парламента, говорится в распоряжении. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Недавно администрация Дональда Трампа официально изменила название Мексиканского залива на Американский. Вдобавок Трамп вернул прежнее название горе Денали на Аляске, самой высокой вершине в Северной Америке. Теперь она называется горой Мак-Кинли в честь одного из президентов США.

