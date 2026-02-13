Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War

Первые три игры God of War получат ремейк спустя более чем пятнадцать лет после выхода. Разработчик Santa Monica Studio объявил об этом во время презентации PlayStation State of Play.
К проекту вернется актер озвучки Терренс Карсон, который подарил голос Кратосу в оригинальной трилогии. «Проект пока на ранней стадии, так что пройдет какое-то время, прежде чем мы снова вернемся с новостями. Но я вам говорю: в следующий раз мы придем с чем-то большим, детка», ― отметил Карсон.
На презентации PlayStation также анонсировала и сразу выпустила новый 2D-экшен-платформер God of War Sons of Sparta. Над ним работала Mega Cat Studios, а сценарий писали авторы из Santa Monica Studio.
Это приквел к серии God of War ― он рассказывает о юном Кратосе, который еще проходит обучение вместе со своим братом. В сайд-скроллере будет ретропиксельная графика, а Карсон выступит в роли рассказчика от лица Кратоса.
Среди других громких анонсов State of Play ― игра по вселенной «Джона Уика», хоррор Silent Hill: Townfall и первая видеоигра от фронтмена Imagine Dragons — шутер в стиле 1970-х Last Flag.