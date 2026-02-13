Издательство АСТ попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст

На Солнце появился огромный смайлик
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии

Издательство АСТ попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст

Афиша Daily
Иллюстрация: mirknig.eu

Издательство АСТ попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст из-за несоответствия российскому законодательству. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила генеральный директор «АСТ» Татьяна Горская.

В ноябре 2025 года Российский книжный союз провел предварительную экспертизу произведение на соответствие текущему российскому законодательству из-за жалоб на пропаганду ЛГБТ*. После этого свою проверку провела «АСТ».

«Мы закончили проведение экспертизы. Книгу в том виде, в котором она издавалась до этого, выпускать не можем. Там есть некоторое количество фрагментов, которые необходимо поменять. Мы отправили запрос правообладателю на изменение или удаление данных фрагментов, но пока не получили ответ», — сказала собеседница агентства.

Горская добавила, что в истории издательства встречались авторы, которые меняли свои тексты и разрешали вносить правки в готовые произведения. «Правда, с Кингом таких прецедентов не было», — заключила она.

«Оно» — роман американского писателя Стивена Кинга, написанный в жанре ужасов, впервые опубликованный в 1986 году. Согласно сюжету семеро друзей из вымышленного города Дерри в штате Мэн сражаются с монстром, убивающим детей. Он способен принять любой физический облик, основанный на страхах своих жертв.

*   Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

Расскажите друзьям