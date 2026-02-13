На Солнце появился огромный смайлик

Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Афиша Daily
Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Смайлик размером 1,5 млн километров образовался на Солнце. Снимком поделилась лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В качестве «глаз» у смайлика ― две крупные активные области (каждая примерно в 10 раз больше Земли). «Улыбку» же образует гигантский протуберанец размером около 0,5 млн километров. 

«Смайлик скорее добрый, чем злой, хотя и не лишен скепсиса. Смотрит Солнце в данный момент именно на Землю. Все остальные ближайшие планеты, Венера, Меркурий и Марс, находятся сейчас с обратной стороны», ― отметили в лаборатории.

Недавно активная солнечная область 4366 обновила рекорд XXI века по числу сильных вспышек. 8 февраля сотрудники ИКИ РАН сообщили, что наблюдающемуся с Земли активному центру 4366 зачли сразу три вспышки категории M и в его активе зафиксировано 66 событий.

