Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней

На Солнце появился огромный смайлик
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название «ЦСКА»
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней

Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней

Афиша Daily
Фото: пресс-служба Okko

26 февраля в Okko стартует 4-серийный документальный сериал «История русского секса». Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Проект расскажет, как менялись нормы, табу и представления о сексуальности ― от Древней Руси до современной России. Проводниками в каждой эпохе станут анимационные герои ― собирательные образы привлекательных мужчины и женщины своего времени. 

Режиссером-постановщиком выступил Андрей Маяцкий, а авторами сценария ― Михаил Рольник и Тихон Шаров. Сериал создавался при участии ведущих российских историков, антропологов и сексологов.

Видео: пресс-служба Okko

Первая серия охватит период от Древней Руси до возникновения Московского царства. Авторы расскажут о нравах князей и простолюдинов, практиках многоженства и многомужества, магических ритуалах, связанных с интимной жизнью. 

Вторая серия будет посвящена периоду от царствования Петра I до XIX века. В это время у населения страны появилась возможность для нерегламентированной устоями интимной жизни, поскольку контроль со стороны сельских общин и церкви ослабел.

В третьей серии будет описан XX век ― от его начала до перестройки. После революции 1917 года в эротической культуре процветали новые идеи, но к началу 1930-х годов период раскрепощения закончился. Интимная жизнь вновь вышла из подполья лишь после смерти Сталина, а затем русская эротическая культура становилась все более свободной.

Четвертая серия будет посвящена новому времени. В 1990-е в стране появились первые секс-шопы и эротическая пресса, а артисты стали выступать в откровенных нарядах. Интимная культура 2010-х связана с развитием технологий, включая дейтинг-сервисы и виртуальный секс. 

Документальный сериал выходит в связке с продолжением драмеди «Секс. До и после». Первые восемь эпизодов второго сезона уже можно посмотреть в Okko, а 27 февраля станут доступны все 12 новелл. 

В прошлом году «История русского секса» вошла в программу фестиваля Original+Doc, где получила награду за оригинальное режиссерское видение. 

