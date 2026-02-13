Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»

На Солнце появился огромный смайлик
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство АСТ попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии

Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»

Афиша Daily
Фото: Screen International

Screen International опубликовал первый трейлер фильма «Роза» австрийского режиссера Маркуса Шляйнцера. Мировая премьера картины состоится в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.

Главную роль в исторической драме исполнила Сандра Хюллер, звезда «Анатомии падения» и «Зоны интересов». Действие разворачивается в XVII веке, в Германии, после Тридцатилетней войны.

Героиня Хюллер — загадочный солдат, который возвращается в глухую деревню и заявляет права на заброшенный хутор. Проблема в том, что деревня принимает его за мужчину, и героине приходится поддерживать этот образ.

Сценарий, написанный Шляйнцером в соавторстве с Александером Бромом, опирается на реальные исторические свидетельства о женщинах, выдававших себя за мужчин в разные эпохи европейской истории.

«Роза» станет третьей режиссерской работой Шляйнцера, ранее известного по каннскому «Михаэлю» и «Анджело», премьера которого прошла в Торонто.

