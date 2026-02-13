Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест

Во время реставрации палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной специалисты нашли фрагменты полихромных изразцов, костяной свисток и нательный крест. Все найденные артефакты передадут на постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда РФ — в Музей Москвы, где начнется научная нумизматическая и историческая обработка находок. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Ранее в жилых покоях на втором этаже обнаружили керамический сосуд с серебряными чеканными монетами XVI–XVII веков. Сотрудники Департамента культурного наследия Москвы совместно со столичными археологами под охраной представителей Министерства внутренних дел изъяли находку.
«Фрагменты чернолощеного кувшина также собрали, и он будет восстановлен реставраторами. Клад передали под охрану в московскую полицию, а исследования и работы по переборке грунта в настоящее время продолжаются», — говорится в сообщении.
Летом в Москве, недалеко от церкви Знамения на Шереметевом дворе, археологи во время раскопок обнаружили печать времен Ивана III. По словам главы города Сергея Собянина, это была первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя из периода свинцовых. Позже встречались только восковые.