Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест

На Солнце появился огромный смайлик
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство АСТ попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии

Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест

Афиша Daily
Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Во время реставрации палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной специалисты нашли фрагменты полихромных изразцов, костяной свисток и нательный крест. Все найденные артефакты передадут на постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда РФ — в Музей Москвы, где начнется научная нумизматическая и историческая обработка находок. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Ранее в жилых покоях на втором этаже обнаружили керамический сосуд с серебряными чеканными монетами XVI–XVII веков. Сотрудники Департамента культурного наследия Москвы совместно со столичными археологами под охраной представителей Министерства внутренних дел изъяли находку.

«Фрагменты чернолощеного кувшина также собрали, и он будет восстановлен реставраторами. Клад передали под охрану в московскую полицию, а исследования и работы по переборке грунта в настоящее время продолжаются», — говорится в сообщении.

Летом в Москве, недалеко от церкви Знамения на Шереметевом дворе, археологи во время раскопок обнаружили печать времен Ивана III. По словам главы города Сергея Собянина, это была первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя из периода свинцовых. Позже встречались только восковые.

Расскажите друзьям