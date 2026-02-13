Первая в году оттепель наступила в Москве

В Москву пришла первая в этом году оттепель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
К 11.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал +0,2 градуса. Во Внуково температура поднялась до +0,5 градуса, в Домодедово ― до +1,2.
В последний раз положительная температура фиксировалась в городе 47 дней назад ― 27 декабря. По словам синоптика, оттепель простоит двое суток.
15 февраля, по прогнозу Гидрометцентра, в Москву придет похолодание, но без сильных морозов. Ожидается от –2 до –7 градусов, снег и северо-западный ветер.
Январь 2026 года в Москве оказался на два градуса холоднее климатической нормы, сообщал недавно специалист «Фобоса» Михаил Леус. В целом по России первый месяц года оказался холоднее нормы на полградуса.