Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей

«Попытка проведения в августе 2025 года поисково-спасательной операции едва не привела к гибели самих альпинистов-добровольцев. Новое мероприятие по поиску и спуску возможно только в июле-августе 2026 года и потребует привлечения профессиональной команды численностью не менее 18 горноспасателей, с опытом восхождения на высоты свыше 7000 метров, а также значительных финансовых затрат, которые могут достигнуть порядка 50 тыс. долларов», — сказал дипломат. Он уточнил, что при этом нет никаких гарантий успешного проведения операции.