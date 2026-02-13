Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей

Родственники российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла на пике Победы в Кыргызстане в августе 2025 года, не обращались с заявлением о признании ее погибшей. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Бишкеке Сергей Вакунов.
Он отметил, что 27 августа МЧС Киргизской Республики признало Наговицыну без вести пропавшей. Однако заявления о признании ее погибшей от сына альпинистки Михаила в киргизские судебные органы не поступало.
«В случае его обращения к нам по этому вопросу готовы оказать необходимое содействие. Сведениями о наличии аналогичных процессуальных действий в судебных органах Российской Федерации посольство не располагает», — сказал посол.
Отвечая на вопрос о возможной эвакуации тела альпинистки, Вакунов напомнил, что такими вопросами, как правило, занимаются непосредственно родственники, принимающие туристические фирмы и профильные государственные органы. «Дипломатические представительства Российской Федерации не уполномочены организовывать или финансировать подобные мероприятия. По оценкам специалистов, возможная эвакуация Наговицыной с высоты 7200 метров существенно осложняется высокой технической сложностью района», — добавил он.
Посол подчеркнул, что пик Победы — самый северный и один из наиболее опасных семитысячников мира. На его вершине крайне тяжелые погодные условия.
«Попытка проведения в августе 2025 года поисково-спасательной операции едва не привела к гибели самих альпинистов-добровольцев. Новое мероприятие по поиску и спуску возможно только в июле-августе 2026 года и потребует привлечения профессиональной команды численностью не менее 18 горноспасателей, с опытом восхождения на высоты свыше 7000 метров, а также значительных финансовых затрат, которые могут достигнуть порядка 50 тыс. долларов», — сказал дипломат. Он уточнил, что при этом нет никаких гарантий успешного проведения операции.
Наталья Наговицына 12 августа при спуске с пика Победы сломала ногу на высоте 7100 метров и застряла. Сначала ей пытались помочь ее напарники — Роман, итальянец Лука и альпинист из Германии. Они оказали первую помощь и отправились за подмогой. Лука скончался при спуске. Предположительно, от отека головного мозга.
16 августа к спасению Натальи подключились спасатели Минобороны Кыргызстана. Однако военный вертолет Ми-8 не смог до нее добраться и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Троих пострадавших эвакуировали другим вертолетом — среди них был Баир Батуев, которого отправили из Бишкека в Москву для дальнейшего лечения.