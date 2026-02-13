Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля

Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран
Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна
В Москве открылся визовый центр Японии
Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории
Умер самый старый йоркширский терьер Москвы
Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
Масленицу в «Никола-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»

Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля

Афиша Daily
Фото: TheSpaceway/Pixabay

В День всех влюбленных, 14 февраля, жители столицы после заката смогут заметить в небе Венеру. Небесное тело впервые будет видно с марта 2025 года, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

«Элонгация планеты пока мала — угловое расстояние от Солнца не превышает 10 градусов, что обусловливает крайне низкое положение над горизонтом: высота менее 3 градусов в момент захода Солнца. Видимость ограничена узким временным окном около 20–30 минут. Но с каждым днем Венера будет видна все выше и дольше, пока не достигнет максимальной вечерней элонгации 15 августа 2026 года», — сказала Кравченко.

Она добавила, что планету можно будет наблюдать невооруженным глазом при условии идеально открытого западного горизонта, а в телескоп Венеру будет видно почти как полный диск (освещенность около 95%) бело-голубоватого оттенка.

«Немного выше Венеры невооруженным глазом как бледно-желтую звезду можно наблюдать и Сатурн. Он будет находиться в соединении с Нептуном, но его можно увидеть только в телескоп. В это же время на протяжении всей ночи в созвездии Близнецов можно наблюдать Юпитер. В телескоп с апертурой от 60–80 мм видны его самые крупные спутники: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто», — отметила научный сотрудник.

Кроме того, 28 февраля жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — выравнивание в одну линию сразу шести планет Солнечной системы. По данным NASA, в параде примут участие Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
 

NASA