Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем

Знаменитый поезд «Якобитский экспресс», известный как «Хогвартс-экспресс» из фильмов о Гарри Поттере, находится под угрозой закрытия из-за финансовых проблем. Об этом сообщает The Sun.
Локомотивом ежегодно пользуются около 70 тыс. пассажиров. Его маршрут проходит от Форт-Уильяма через виадук Гленфиннан до портового города Маллейг. Паровоз оказался в трудной ситуации из-за затянувшегося спора о правилах безопасности и связанных с этим финансовых трудностей.
Компания West Coast Railways, которая продает билеты на маршрут, заявила, что «рассматривает все варианты» и еще не утвердила официальное расписание на этот год. «Мы еще не приняли решение. Прошлый год был для нас не самым лучшим, и мы рассматриваем все варианты»», — добавил коммерческий директор Джеймс Шаттлворт.
Руководитель компании Western Isles Cruises Ltd Джо Блоуэр заявил, что любое сокращение количества рейсов нанесет ущерб бизнесу в Маллейге и Форт-Уильяме. «Это окажет огромное влияние не только на компанию Western Isles Cruises, но и на прибыль кафе и ресторанов», — сказал он.
В конце 2023 года суд обязал WCR установить центральные замки на двери вагонов. Владельцы поезда отмечали, что внедрение новых мер может обойтись в 7 млн фунтов стерлингов (более 735 млн рублей).
Тем временем с лета 2025 года в Великобритании идут съемки нового сериала по «Гарри Поттеру». Главные роли получили Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Локс Пратт («Повелитель мух»), который играет Драко Малфоя в шоу, рассказал, что в шоу покажут гораздо больше, чем было в книгах или фильмах. Премьера ожидается в начале 2027 года.