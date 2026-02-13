Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе

Согласно результатам, в реальной жизни 40% мужчин и 35% женщин мечтают пережить романтическую историю, которая развивается от настоящей дружбы к большой любви — от полного взаимопонимания до глубоких чувств. Кроме того, выяснилось, что мужская аудитория также предпочитает такие сюжеты, как «любовь с монстром» (13%) и «фиктивные отношения» (12%).