Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году

Японский издатель Konami выпустил трейлер своего самого загадочного хоррор-проекта — Silent Hill: Townfall, спин-оффа культовой серии, о котором не было слышно практически ничего с момента анонса в 2022 году.
Ролик начинается ровно там, где четыре года назад закончился первый тизер. На столе лежит потрескивающее радио, его берет в руки мужчина в очках и с капельницей, установленной на тыльной стороне ладони.
Женский голос умоляет его не оставаться в комнате навсегда и вернуться к ней. Следующая сцена: герой по имени Саймон выбирается из холодной воды посреди туманного города. Место действия — Сент-Амелия. Стены в городе увешаны протестными плакатами, на дверях висят таблички с призывами «оставаться в безопасности до прибытия помощи».
В ролике также впервые показали геймплей. Townfall будет шутером от первого лица: Саймон использует радио для обнаружения врагов, а отбивается подручными средствами — сначала доской, затем найденным пистолетом.
Фанаты надеются, что Townfall, в отличие от недавних The Short Message и Silent Hill f, вернет их в мистический туманный город. Релиз запланирован на 2026 год для PS5 и PC. Точной даты пока нет, но игру уже можно добавить в вишлист Steam.