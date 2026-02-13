Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году

Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран
Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна
В Москве открылся визовый центр Японии
Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории
Умер самый старый йоркширский терьер Москвы
Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
Масленицу в «Никола-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»

Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году

Японский издатель Konami выпустил трейлер своего самого загадочного хоррор-проекта — Silent Hill: Townfall, спин-оффа культовой серии, о котором не было слышно практически ничего с момента анонса в 2022 году.

Ролик начинается ровно там, где четыре года назад закончился первый тизер. На столе лежит потрескивающее радио, его берет в руки мужчина в очках и с капельницей, установленной на тыльной стороне ладони.

Женский голос умоляет его не оставаться в комнате навсегда и вернуться к ней. Следующая сцена: герой по имени Саймон выбирается из холодной воды посреди туманного города. Место действия — Сент-Амелия. Стены в городе увешаны протестными плакатами, на дверях висят таблички с призывами «оставаться в безопасности до прибытия помощи».

В ролике также впервые показали геймплей. Townfall будет шутером от первого лица: Саймон использует радио для обнаружения врагов, а отбивается подручными средствами — сначала доской, затем найденным пистолетом.

Фанаты надеются, что Townfall, в отличие от недавних The Short Message и Silent Hill f, вернет их в мистический туманный город. Релиз запланирован на 2026 год для PS5 и PC. Точной даты пока нет, но игру уже можно добавить в вишлист Steam.

