«Т-Ж» выяснило, где россияне чаще всего находят вторую половинку

В возрасте 16–21 года лидируют институты, колледжи и университеты — 30%. В 22–25 лет главным «сводником» становится работа (26%). А начиная с 26 лет первое место занимают приложения для знакомств. Категория «через общих друзей» остается стабильным вариантом для всех возрастов, в среднем 15% пар знакомятся именно так.