Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за лучший региональный рецепт блинов. Участие в нем приняли более 155 тыс. москвичей, которые выбирали из четырех традиционных вариантов.
Победителем с результатом 28% стали мордовские блины со сгущенкой — пышные и мягкие, с тестом на кефире с добавлением манной крупы и пшенной муки.
Второе место заняли башкирские блины с медом, набравшие 27% голосов. Их готовят на сметане, обжаривают на сухой сковороде и щедро смазывают топленым маслом.
Третью строчку с 26% заняли смоленские блины — с сытной начинкой из каши, сыра и ветчины, которую традиционно подают с бочковой квашеной капустой. Замыкают четверку суздальские блины с огуречным вареньем (20%). Их главная особенность — тонкое кружевное тесто, замешенное на воде.