Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы

Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран
Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна
В Москве открылся визовый центр Японии
Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории
Умер самый старый йоркширский терьер Москвы
Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
Масленицу в «Никола-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»
В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади
Исследование: чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции на 40%
Инди-игра Mewgenics менее чем за сутки разошлась тиражом более 250 000 копий
Экономист: стоимость классического набора продуктов для приготовления блинов в Москве выросла на 4%
Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»
За Масленицу россияне съедают 500 млн блинов
«Грацию» Паоло Соррентино начнут показывать в России с 30 апреля
Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в прокат 15 октября

Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы

Афиша Daily
Фото: Evgheni Russu/Unsplash

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за лучший региональный рецепт блинов. Участие в нем приняли более 155 тыс. москвичей, которые выбирали из четырех традиционных вариантов.

Победителем с результатом 28% стали мордовские блины со сгущенкой — пышные и мягкие, с тестом на кефире с добавлением манной крупы и пшенной муки.

Второе место заняли башкирские блины с медом, набравшие 27% голосов. Их готовят на сметане, обжаривают на сухой сковороде и щедро смазывают топленым маслом.

Третью строчку с 26% заняли смоленские блины — с сытной начинкой из каши, сыра и ветчины, которую традиционно подают с бочковой квашеной капустой. Замыкают четверку суздальские блины с огуречным вареньем (20%). Их главная особенность — тонкое кружевное тесто, замешенное на воде.
 

Расскажите друзьям