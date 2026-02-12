Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером

52-летний Сергей Костенко из Калининграда, который работает уборщиком в отеле, стал популярным модным блогером. На его аккаунт в инстаграме* подписаны более 25 тыс. человек, а два самых популярных рилса с его аутфитами собрали свыше 1 млн просмотров.
В интервью РБК Life Костенко рассказал, что долгое время вел страницу «для себя», но перед Новым годом сменил формат — начал монтировать видео в стиле «одевайся со мной», и именно они «выстрелили».
Интерес к стилю появился у него после просмотра фэшн-контента в инстаграме. Мужчина стал разбираться в сочетаниях цветов и фактур, а также в аксессуарах — и со временем начал снимать собственные минутные «сборки» образов.
Свой стиль он описывает как smart casual и workwear («рабочий стиль»): любит свободный крой, джинсы, бейсболки и сумки через плечо, а особое внимание уделяет обуви — лоферам, дерби и челси. Из брендов он выделяет Ralph Lauren и Dr. Martens.
По образованию Костенко повар-кондитер, в 1990-е ушел в коммерцию, а в 2014 году попал в реабилитационный центр для людей с зависимостями при общине евангельских христиан-баптистов. Там он, по его словам, обрел веру и позже принял крещение, а затем до 2021 года помогал другим — участвовал в служении и кормил нуждающихся. Сейчас его жизнь «устроена просто» ― «дом, работа и воскресные богослужения», а ролики он снимает в съемной квартире.
По словам блогера, его цель — подтолкнуть мужчин к изменениям в гардеробе и сломать стереотип, что выделяться не нужно. Он считает, что чувство стиля — это не врожденный дар, а навык: «главное — насмотренность и практика». В качестве базы хорошего образа он называет аксессуары (очки, кольца, цепи, браслеты, часы и даже ключи на карабине), но подчеркивает, что важен баланс, чтобы не перегружать образ.
Костенко добавил, что предложения о сотрудничестве уже приходят — пока в основном по бартеру. А главной мечтой называет «не выгореть», не «зазвездиться» и продолжать свой путь — в том числе религиозный.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.