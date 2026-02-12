Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней

Институт космической медицины и физиологии в Тулузе ищет добровольцев, чтобы изучить голодание и постельный режим в ходе подготовки будущих космических миссий. К исследованию приглашают мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, которые ведут здоровый образ жизни. Об этом сообщает Le Figaro.
Эксперимент продлится в общей сложности 20 дней. Десять дней участникам предстоит оставаться в положении лежа, чем бы они не занимались (например, читали или смотрели что-то на компьютере). Кровать, слегка наклоненная на минус шесть градусов, будет удерживать их головой вниз. Цель — воспроизвести эффект невесомости, направляя жидкости организма к верхней части тела.
Кроме того, испытуемых ждет серьезное ограничение питания ― всего по 250 калорий в день. «Они смогут съедать только ложку меда, бульон и фруктовый сок», — пояснила доктор Ребекка Бийетт де Вильмер, руководительница космической клиники.
Находясь под постоянным наблюдением, участники пройдут множество медицинских тестов, включая анализы мочи, крови и психологические обследования. За участие в эксперименте добровольцам заплатят по 5 тыс. евро (458 тыс. рублей).
Ученые пояснили, что ограничения в пище ― одна из ключевых проблем в длительных космических полетах. «В ходе таких миссий астронавты могут столкнуться с периодами продолжительного голодания из-за возможных непредвиденных ситуаций, таких как отказ системы жизнеобеспечения, срыв пополнения запасов или увеличение продолжительности миссии», — отметили они.