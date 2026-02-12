Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней

Эксперимент продлится в общей сложности 20 дней. Десять дней участникам предстоит оставаться в положении лежа, чем бы они не занимались (например, читали или смотрели что-то на компьютере). Кровать, слегка наклоненная на минус шесть градусов, будет удерживать их головой вниз. Цель — воспроизвести эффект невесомости, направляя жидкости организма к верхней части тела.