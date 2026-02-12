Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»

Prime Video представила первый тизер-трейлер «Паука-Нуара» — сериала с Николасом Кейджем в роли Человека-паука. Премьера состоится 27 мая. Проект будет доступен как в черно-белом, так и в цветном варианте.
Действие «Паука-Нуар» разворачивается в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов. Сериал рассказывает о стареющем и потерявшем надежду частном детективе. Ему придется столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя.
Главного злодея сыграл Брендан Глисон, известный по фильмам о Гарри Поттере и трагикомедии «Банши Инишерина». Первые два эпизода поставил и спродюсировал Гарри Брэдбир («Дрянь», «Убивая Еву»).
Шоураннерами выступили Орен Узил («Затерянный город») и Стив Лайтфут («Каратель»). Они разработали сериал с обладателями премии «Оскар» — Филом Лордом, Кристофером Миллером и Эми Паскаль, работавшими над «Человеком-пауком: Через вселенные». Производством занимается студия Sony Pictures Television эксклюзивно для MGM+ и Prime Video. Сегодня сервис опубликовал первые постеры сериала.
Это не первый раз, когда Николас Кейдж воплощает нуарного Человека-паука. В 2018 году он озвучил персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Актер вернется к роли и в предстоящей анимационной картине «Человек-паук: За пределами вселенных», которая выйдет в 2027 году.
«Человек-паук Нуар», созданный писателями Дэвидом Хайном, Фабрисом Сапольским и художником Кармине Ди Джандоменико, впервые появился в 2009 году в одноименной серии комиксов. По сюжету в 1933 году, во время Великой депрессии, молодой репортер Питер Паркер, тайно расследуя контрабанду древних статуй пауков, был укушен незаконно импортированным ядовитым членистоногим.