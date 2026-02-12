Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран
Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна
В Москве открылся визовый центр Японии
Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории
Умер самый старый йоркширский терьер Москвы
Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
Масленицу в «Никола-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»
В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади
Исследование: чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции на 40%
Инди-игра Mewgenics менее чем за сутки разошлась тиражом более 250 000 копий
Экономист: стоимость классического набора продуктов для приготовления блинов в Москве выросла на 4%
Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»
За Масленицу россияне съедают 500 млн блинов
«Грацию» Паоло Соррентино начнут показывать в России с 30 апреля
Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в прокат 15 октября
Сбор средств для семьи Джеймса Ван Дер Бика превысил 500 тыс. долларов за несколько часов
Шоураннер анимационных «Очень странных дел» назвал их «потерянным сезоном»
Сандра Бернхард присоединилась к касту четвертого сезона «Белого лотоса»
Николас Кейдж — на первых постерах «Паука-Нуара»
«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене
Netflix экранизирует роман Навессы Аллен «Lights Out»
Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»
Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»
Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони МакКартена

Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя

Афиша Daily
Фото: Homefront Productions

На ютуб-канале StudiocanalUK появился полноценный трейлер фильма «California Schemin’». Проект станет режиссерским дебютом Джеймса МакЭвоя, который также сыграет в нем эпизодическую роль. Премьера запланирована на 10 апреля 2026 года.

Сюжет основан на автобиографии Гэвина Бейна — одного из участников шотландского рэп-дуэта Silibil N’ Brains — «Straight Outta Scotland». Фильм рассказывает о том, как шотландские музыканты в течение трех лет выдавали себя за американских рэперов, чтобы добиться признания в музыкальной индустрии. В результате им даже удалось выступить на одной сцене с Эминемом. 

Видео: StudiocanalUK

Роли Билли Бойда и Гэвина Бейна исполнили Сэмюэль Боттомли («Как заниматься сексом», «Анемон») и Шеймас МакЛин Росс («Чужестранка: Кровь от крови моей»). Сам МакЭвой сыграл Энтони Рида — главу лейбла Neotone.

Картину впервые показали на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) в сентябре 2025 года. Критики высоко оценили фильм — он получил 95% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.

Джеймс МакЭвой приобрел мировую известность благодаря ролям в фильмах «Сплит», «Джейн Остин», «Искупление», «Последний король Шотландии» и других. В 2024 году с актером вышел фильм «Не говори никому» о паре, которая приглашает на отдых случайных знакомых из отпуска.

Расскажите друзьям