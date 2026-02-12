На ютуб-канале StudiocanalUK появился полноценный трейлер фильма «California Schemin’». Проект станет режиссерским дебютом Джеймса МакЭвоя, который также сыграет в нем эпизодическую роль. Премьера запланирована на 10 апреля 2026 года.
Сюжет основан на автобиографии Гэвина Бейна — одного из участников шотландского рэп-дуэта Silibil N’ Brains — «Straight Outta Scotland». Фильм рассказывает о том, как шотландские музыканты в течение трех лет выдавали себя за американских рэперов, чтобы добиться признания в музыкальной индустрии. В результате им даже удалось выступить на одной сцене с Эминемом.
Роли Билли Бойда и Гэвина Бейна исполнили Сэмюэль Боттомли («Как заниматься сексом», «Анемон») и Шеймас МакЛин Росс («Чужестранка: Кровь от крови моей»). Сам МакЭвой сыграл Энтони Рида — главу лейбла Neotone.
Картину впервые показали на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF) в сентябре 2025 года. Критики высоко оценили фильм — он получил 95% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.
Джеймс МакЭвой приобрел мировую известность благодаря ролям в фильмах «Сплит», «Джейн Остин», «Искупление», «Последний король Шотландии» и других. В 2024 году с актером вышел фильм «Не говори никому» о паре, которая приглашает на отдых случайных знакомых из отпуска.