С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда

C 1 марта гостиницы в России должны будут возвращать полную предоплату, если гость отменил бронь до дня заезда. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
В пользу клиента изменяются и другие правила. При неявке или отмене брони в день заезда отель вправе удержать не более стоимости одних суток. Гарантированная бронь должна сохраняться не менее 24 часов.
Отели также обяжут включать в договор бронирования площадь номера, условия отмены, полный перечень услуг и их стоимость.
Новые требования распространяются на все типы размещения: гостиницы, кемпинги и базы отдыха. Неклассифицированные средства размещения больше не смогут бронироваться на агрегаторах.