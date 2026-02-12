В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года

В США самая долгогорящая лампочка в мире, которую зажгли в 1901 году, стала популярной туристической достопримечательностью. Об этом сообщает Daily Mail.
«Столетний маяк» горит на пожарной станции №6 в Ливерморе уже более 125 лет. Книга рекордов Гиннесса официально признала ее самой долгогорящей лампой в мире и одной из необычных достопримечательностей Северной Калифорнии.
Прибор излучает всего четыре ватта, лампочку выключали всего несколько раз. Чаще всего это было связано с переездами пожарной части. Последний сбой произошел в 2013 году из-за разрядившейся батареи генератора, а не по причине неисправности самой лампы.
Источник света привлекает посетителей со всего мира и даже упоминается в детской книге. Никто точно не знает, почему «столетний маяк» горит так долго. Специалисты считают, что это обусловлено особенностями его конструкции. Лампу изготовила в 1897 году компания Shelby Electric Company в штате Огайо, разработчиком стал французский изобретатель Адольф Шайе.
В отличие от современных лампочек, предназначенных для кратковременного использования, эта лампа оснащена необычно толстой нитью накаливания. Ее сделали из обработанной целлюлозы и закаленного до состояния плотного углеродного ядра.
Производитель тестировал лампы на выносливость. По сравнению с изделиями конкурентов, лампочки Shelby горели дольше всех.
Приборы хорошо продавались, но их производство прекратилось в 1912 году, после того как компанию приобрела General Electric.
В итоге электроприбор пожарной части подарил местный предприниматель Деннис Бернал. Лампочка появилась в новом здании пожарной части в 1906 году. Во время переезда ее ненадолго выключили, хотя нет никаких сведений о том, как долго она не излучала свет.