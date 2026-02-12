В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года

Источник света привлекает посетителей со всего мира и даже упоминается в детской книге. Никто точно не знает, почему «столетний маяк» горит так долго. Специалисты считают, что это обусловлено особенностями его конструкции. Лампу изготовила в 1897 году компания Shelby Electric Company в штате Огайо, разработчиком стал французский изобретатель Адольф Шайе.