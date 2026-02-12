Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии

С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран
Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна
В Москве открылся визовый центр Японии
Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории
Умер самый старый йоркширский терьер Москвы
Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
Масленицу в «Никола-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»
В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади
Исследование: чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции на 40%
Инди-игра Mewgenics менее чем за сутки разошлась тиражом более 250 000 копий
Экономист: стоимость классического набора продуктов для приготовления блинов в Москве выросла на 4%
Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»
За Масленицу россияне съедают 500 млн блинов
«Грацию» Паоло Соррентино начнут показывать в России с 30 апреля
Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в прокат 15 октября
Сбор средств для семьи Джеймса Ван Дер Бика превысил 500 тыс. долларов за несколько часов
Шоураннер анимационных «Очень странных дел» назвал их «потерянным сезоном»
Сандра Бернхард присоединилась к касту четвертого сезона «Белого лотоса»
Николас Кейдж — на первых постерах «Паука-Нуара»
«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене
Netflix экранизирует роман Навессы Аллен «Lights Out»
Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»
Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»
Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони МакКартена
Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой Игр 1936 года. Они проходили при Гитлере
Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации игры Helldivers

Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии

Афиша Daily
Фото: Daniel Korpai/Unsplash

Функция Apple Watch, которая выявляет признаки гипертонии, не должна заменять регулярные измерения давления тонометром с манжетой. Об этом говорится в исследовании американских ученых из Университета Юты и Пенсильванского университета, сообщает South China Morning Post.

Исследователи проанализировали данные самой Apple и оценили, как функция может работать в реальных условиях. Выяснилось, что лишь 41,2% людей с недиагностированной гипертонией получили бы предупреждение, а 58,8% остались бы без него. Среди людей без гипертонии 92,3% не получили бы уведомления, а 7,7% получили бы ложный сигнал. 

«С учетом того что по всему миру насчитывается более 200 млн пользователей Apple Watch, функция уведомлений о гипертонии открывает новые возможности выявлять взрослых с недиагностированной гипертонией, но одновременно несет риск неправильной классификации болезни», — пишут исследователи.

«Apple указывает, что функция не предназначена для постановки диагноза и создана, чтобы побудить пользователя обратиться за клинической оценкой, если есть подозрение на гипертонию. Однако ложное чувство безопасности может отговорить некоторых людей с недиагностированной гипертонией от нужного скрининга или обращения к специалистам системы здравоохранения, что приведет к упущенным возможностям раннего выявления и лечения», ― добавляют они. 

Профессор Брайан Уильямс, главный научный и медицинский советник British Heart Foundation, отметил: «Высокое давление не зря называют тихим убийцей: обычно оно протекает без симптомов». По его словам, умные устройства могут быть полезны для отслеживания своего состояния, однако они не должны заменять полноценную медицинскую диагностику.

