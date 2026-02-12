Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии

Функция Apple Watch, которая выявляет признаки гипертонии, не должна заменять регулярные измерения давления тонометром с манжетой. Об этом говорится в исследовании американских ученых из Университета Юты и Пенсильванского университета, сообщает South China Morning Post.
Исследователи проанализировали данные самой Apple и оценили, как функция может работать в реальных условиях. Выяснилось, что лишь 41,2% людей с недиагностированной гипертонией получили бы предупреждение, а 58,8% остались бы без него. Среди людей без гипертонии 92,3% не получили бы уведомления, а 7,7% получили бы ложный сигнал.
«С учетом того что по всему миру насчитывается более 200 млн пользователей Apple Watch, функция уведомлений о гипертонии открывает новые возможности выявлять взрослых с недиагностированной гипертонией, но одновременно несет риск неправильной классификации болезни», — пишут исследователи.
«Apple указывает, что функция не предназначена для постановки диагноза и создана, чтобы побудить пользователя обратиться за клинической оценкой, если есть подозрение на гипертонию. Однако ложное чувство безопасности может отговорить некоторых людей с недиагностированной гипертонией от нужного скрининга или обращения к специалистам системы здравоохранения, что приведет к упущенным возможностям раннего выявления и лечения», ― добавляют они.
Профессор Брайан Уильямс, главный научный и медицинский советник British Heart Foundation, отметил: «Высокое давление не зря называют тихим убийцей: обычно оно протекает без симптомов». По его словам, умные устройства могут быть полезны для отслеживания своего состояния, однако они не должны заменять полноценную медицинскую диагностику.