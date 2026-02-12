В Москве открылся визовый центр Японии

Визовый центр Японии заработал в Москве на первом этаже «Олимпик Холла». Адрес: Олимпийский проспект, 16, стр. 5. Об этом сообщили в посольстве страны в РФ.
Теперь документы на японскую визу можно подать только в новом центре, в посольстве Японии это сделать больше не получится.
«Учитывая резкий рост российских туристов, посещающих Японию, с целью предоставления улучшенного сервиса и повышения удобства для заявителей на визу прием документов и выдача виз с полудня 12 февраля 2026 года (четверг) будет осуществляться в визовом центре Японии», ― отметили в японском диппредставительстве.
Центр принимает документы по предварительной записи с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00. Сервисный сбор за обработку документов составляет 970 рублей на каждого заявителя. От уплаты консульского сбора, который взимается помимо сервисного, освобождены граждане России, стран СНГ и Грузии.
Минимальный срок оформления визы ― 4 рабочих дня, но в посольстве рекомендуют подавать документы за несколько недель до планируемой поездки.
О том, что Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры, стало известно в октябре 2025 года.
В 2025 году Японию посетили 194,9 тыс. россиян — на 96,3% больше, чем годом ранее. Этот результат на 62,5% превысил даже докризисный максимум 2019 года — 120 тыс. человек. По словам специалистов, это связано с трансформацией транспортной логистики и выгодным курсом японской иены.