Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»

A24 опубликовала отрывок из фильма «Момент» («The Moment») — мокьюментари с Charli XCX. Премьера в кинотеатрах Великобритании и Ирландии назначена на 20 февраля.
Во фрагменте Charli XCX разговаривает с водителем: объясняет свои профессиональные обязанности и планы, показывает один из старых, прославивших ее клипов.
В январе «Момент» показали на фестивале «Сандэнс». «Броское, исполненное сарказма гиперпоп-мокьюментари „Момент“ — это творческое осмысление Charli XCX ее собственного головокружительного успеха с альбомом „Brat“. Режиссерский полнометражный дебют Эйдана Замири (снявшего клип „360“), который также выступил соавтором сценария; фильм отличается стильным, непринужденным ритмом и уникальным самоироничным чувством юмора», — говорится о картине на сайте фестиваля.
Сама Charli XCX говорила Vanity Fair: «[„Момент“] — это ни в коем случае не документалка про тур и не концертный фильм. Но идея [мокьюментари] родилась из осознания того, что от тебя ждут именно такие, привычные фильмы».
Производством картины занимается кинокомпания A24. В качестве промо банк Howard Stirling выпустил ярко-зеленую карту с надписью «brat». «Ты особенный. Твоя кредитная карта тоже должна быть такой», — написано на сайте компании.
Сценарий «Момента» написан Замири в соавторстве с Берти Брандес. Саундтрек создаст давний соратник Charli XCX продюсер А.Г.Кук, работавший с ней над «Brat».
В картине, помимо самой Charli XCX, сыграют Розанна Аркетт («После работы»), Джейми Деметриу («Дрянь»), Ариель Домбаль («Полина на пляже»), Трю Маллен («Подай знак»), Ричард Перес («Медики Чикаго»), Айзек Пауэлл («Франшиза»), Рейчел Сеннотт («Шалом, папик!»), Риш Шах («Overcompensating»), Александер Скарсгорд («Большая маленькая ложь»), Майкл Уоркай («Моя леди Джейн»), а также рэпер Шайгерл, бьюти-редактор Vogue Тиш Вайншток, стилист Мел Оттенберг, комик Кейт Берлант, модели Хейли Бентон Гейтс и Кайли Дженнер.